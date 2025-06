"In preghiera per la pace"

"Vengo da Morciano di Romagna, questo pellegrinaggio è per me un voto alla Madonna – racconta Carlo Filippini –, è il mio decimo cammino da Macerata a Loreto. Per la notte di cammino siamo attrezzati in maniera semplice, un panino e un po’ di frutta come pasto. Siamo venuti in gruppo con una macchina, lasciata a Loreto, per poi raggiungere il punto di partenza con un pullman. Se c’è un’intenzione di preghiera specifica per questo pellegrinaggio è quella di chiedere a Maria di farci vivere la nostra vita al meglio, oltre che, naturalmente, in un momento complesso per il mondo, perché possa portare ovunque pace".