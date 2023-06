In prima linea contro evasioni e frodi L’"elogio" al luogotenente Crovace

È stato ospite al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e subito dopo ha ricevuto un elogio direttamente da Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza. È il prestigioso riconoscimento concesso al luogotenente Diego Crovace, da cinque anni a capo della tenenza di Porto Recanati. Lui, 59 anni e originario di Taranto, ma ormai maceratese d’adozione, è stato l’unico finanziere del comando interregionale (Marche, Emilia-Romagna e Toscana) a ricevere il 21 giugno, a Roma, tale riconoscimento di spessore nazionale. Questo "per aver operato con lodevole spirito di sacrificio e con brillanti risultati operativi", si legge nella motivazione. "Tra i maggiori risultati rientrano i tantissimi sequestri di prodotti non sicuri per la salute – racconta Crovace –. Parliamo di monili, bracciali, profumi e detersivi: ne abbiamo confiscati decine di migliaia a vù cumprà e nei negozi cinesi. Inoltre, ci siamo occupati di indagini sulle emissioni di fatture false, frodi, evasioni fiscali e percezione illecita di contributi statali, smascherando gli autori". Ma negli ultimi anni, lungo la costa, ci sono state tante altre operazioni di successo. "Ad esempio, abbiamo ridimensionato il problema dei marchi contraffatti – aggiunge Crovace –, che aveva la sua base all’Hotel House. O ancora, avevamo scoperto che sempre nel maxi condominio erano registrate tante partite Iva, aperte da extracomunitari. Ma quasi tutte erano inattive, in quanto si trattava di un escamotage per ottenere il permesso di soggiorno. Mentre a Recanati – continua il luogotenente – abbiamo arrestato sei pakistani che spacciavano eroina in un casolare di campagna. In pratica, nascondevano la droga sotto terra, per non farla sentire alle unità cinofile". E prima ancora Crovace aveva rivestito il ruolo di vicecomandante della Compagnia di Macerata, ottenendo pure là grossi risultati e una sfilza di encomi ed elogi. "Tra cui per l’indagine sull’ex patron della Civitanovese e imprenditore Giuseppe Cerolini – sottolinea lui –. Dai nostri accertamenti, era venuto fuori un giro di evasione e frode allo Stato, per circa 50 milioni, che portò a 11 arresti e 21 denunciati. Ricordo poi un’operazione a Macerata, con due arresti e altri tre denunciati per revisioni che venivano dichiarate ma non realmente svolte sui mezzi". Però, ora è tempo di pensare al futuro, visto che a dicembre il luogotenente Crovace andrà in pensione: "La mia grande passione è sempre stata l’ornitologia, infatti sono presidente dell’ordine mondiale dei giudici. Avrò sicuramente più tempo per girare il mondo, visto che in questi anni ho pubblicato diversi libri sull’argomento e più di 500 articoli".

Giorgio Giannaccini