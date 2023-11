In prima linea contro le molestie: "È il momento di denunciare"

Presentato il podcast "Sulla mia pelle", prodotto del collettivo maceratese Bestie Fiere. Una raccolta di testimonianze anonime che denunciano esperienze di molestie e violenza in città, affisse anche alle pareti del bar Samo in piazza Vittorio Veneto. "Il collettivo esiste da meno di un anno – spiega Chiara Graziosi, fondatrice del gruppo insieme a Lara Grillini –. È nato tutto quando Lara mi ha chiamato chiedendomi se esistessero già delle realtà del genere. Da un passaparola su Instagram siamo arrivate alla partecipazione a eventi e incontri settimanali. Ci spinge il forte bisogno di parlare di identità di genere, molestie e tematiche satelliti". "Le testimonianze – racconta Marlene Corvaro, ideatrice del podcast – riportano episodi di catcalling e molestie a Macerata, con la volontà di denunciare il problema all’opinione pubblica. Bisogna far passare l’idea che il catcalling non è un complimento ma sfocia in episodi di ragazze seguite, strattonate, palpate; i colpevoli non sono solo ex fidanzati o extracomunitari, ma anche persone adulte o anziane e italianissime. Non è pericoloso andare in giro soltanto di notte e non sono prese di mira solo le ragazze in minigonna: è una minimizzazione che porta a condizioni più gravi, è bene che certi comportamenti non passino inosservati". Una denuncia che non si limita alle testimonianze scritte, ma prevede una comunicazione artistica e musicale: sono infatti esposte le tele di Selene Pierini, parte attiva del collettivo e artista. "La serie di opere si chiama "Donne spezzate" – spiega Selene –. Si rifà alle donne usate, molestate, oltraggiate nel corpo e fatte a pezzi da estranei così come da persone vicine, dalla società che non tutela e non protegge". Lara Grillini, in arte Laragosta, definisce così la sua musica: "Parte tutto da esperienze personali, parlo di temi che mi stanno a cuore. Alcune canzoni sono presentate in chiave ironica anche nella realizzazione del video musicale. Tra poco ne uscirà invece una nettamente esplicita, che parla della mia esperienza di violenza: il titolo sarà "Sulla mia pelle" riprendendo quello del podcast".