In prova ai servizi sociali. Picchia la ex compagna. Arrestato un 26enne

Era in prova ai servizi sociali, ma sarebbe entrato a casa della sua ex compagna e la avrebbe picchiata, provocandole delle lesioni. Venerdì pomeriggio, gli agenti della squadra mobile della questura di Macerata, su disposizione del tribunale di sorveglianza, hanno arrestato un giovane uomo di 26 anni, residente a Macerata, già noto alle forze dell’ordine. La misura è stata eseguita poiché il 26enne, sottoposto alla messa alla prova ai servizi sociali per reati in materia di stupefacenti, non aveva rispettato le prescrizioni imposte dalla misura. Infatti, mentre era sottoposto a tale misura, l’uomo si sarebbe recentemente reso responsabile di reati in materia di codice rosso: avrebbe provocato lesioni alla sua ex compagna, violando il domicilio della donna, che vive a Macerata. Per questi motivi, il 26enne era stato denunciato all’autorità giudiziaria dagli agenti della squadra mobile che avevano condotto le indagini. Per tali episodi era stato, inoltre, destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore di Macerata, da parte della locale divisione anticrimine. Pertanto, per il suo comportamento e per le altre infrazioni legate alla misura della messa in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto, nonché per la sua pericolosità sociale, il tribunale di sorveglianza ha aggravato la misura cautelare e ha disposto l’accompagnamento in carcere dell’uomo, che è stato portato nella casa di reclusione di Fermo.