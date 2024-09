In provincia l’Rc auto segna un aumento del 5,6%

A luglio 2024, secondo l’osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it i premi medi per assicurare un’auto nelle Marche sono aumentati dell’1,9% su base semestrale arrivando a 588,14 euro, vale a dire circa 11 euro in più rispetto a gennaio 2024. Due province, Macerata e Ancona, hanno registrato aumenti (rispettivamente del 7,7% e del 5,6%) che hanno portato i premi medi di queste aree a 598,66 euro e 644,17 euro; tutte le altre chiudono il semestre con un lieto segno meno davanti alla percentuale di variazione: -3,3% per Fermo, -4,4% per Ascoli e addirittura -6,1% per la provincia di Pesaro e Urbino. "Sebbene il mutato contesto economico si faccia ancora sentire sui premi RC auto, dal mercato iniziano ad arrivare i primi segnali positivi legati al rallentamento dell’inflazione e ad una stabilizzazione dei tassi di sinistrosità – spiega Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it –. Nonostante il contesto sia quindi caratterizzato dall’incertezza, è lecito attendersi una progressiva stabilizzazione dei premi". Analizzando i dati emerge che, a luglio 2024, la provincia marchigiana in cui l’Rc auto è risultata essere più costosa è quella di Ancona, dove il premio medio è arrivato a 644,17 euro. In questa classifica Macerata si colloca al secondo posto con 598,66 euro.