In provincia oltre 43mila stranieri non comunitari

Per quanto riguarda l’ufficio immigrazione, al 31 dicembre 2023 i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in provincia erano 43.428, minori esclusi. Di questi, 8.427 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.352 per quello autonomo, 8.553 per motivi di famiglia e 321 di studio. I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 4.650; quelli rinnovati alla scadenza 9.714; quelli rifiutati o revocati sono stati 118. Sono stati espulsi 60 cittadini extracomunitari. Identificati, inoltre, 1.127 cittadini stranieri, 862 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 265 "extra sbarchi". L’ufficio immigrazione ha redatto complessivamente 740 verbali per richieste di protezione internazionale. Allo stato attuale, nelle strutture della provincia risultano accolti 1.532 stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino.