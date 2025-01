"In quattro anni di mandato ho avuto grandi difficoltà per ottenere informazioni"

"Da sempre, come consigliera comunale di maggioranza, in questi quattro anni di mandato ho riscontrato notevoli difficoltà nell’ottenere informazioni, sia orali che scritte, da parte della maggior parte del personale comunale". A parlare è Sabrina De Padova, consigliera comunale. "Un aspetto che ha suscitato particolare disappunto è stato il continuo rinvio a figure superiori – spiega De Padova –, come gli assessori di riferimento o addirittura il segretario comunale, come condizione per poter ottenere le risposte alle mie richieste. Tale situazione ha reso complicato il mio ruolo di consigliera, ostacolando il regolare svolgimento delle mie funzioni di controllo e supervisione. Un primo, significativo scoglio che ho incontrato riguarda il bilancio dello Sferisterio. Ho richiesto ripetutamente informazioni sulle singole spese effettuate e quelle previste dai vari assessori, ma spesso ho avuto difficoltà nell’accedere a tali dati. La situazione è ulteriormente peggiorata quando ho iniziato a sollecitare informazioni più specifiche riguardanti i lavori pubblici, incluse le tempistiche di ritardo e le differenze tra i costi preventivati e quelli effettivamente spesi. Queste richieste, in gran parte, sono rimaste inevase o, quando sono state evase, non hanno mai fornito risposte chiare e complete".

La consigliera sottolinea che "in alcuni casi, le risposte ricevute sono consistite in semplici link a documenti online, spesso un vero e proprio ’calderone’ di informazioni privo di una struttura chiara che permettesse di rispondere direttamente alle specifiche richieste. Altre volte, i dati forniti erano irrilevanti o non sensibili, dunque inutili per soddisfare la mia richiesta di accesso agli atti. La risposta istituzionale si è quindi rivelata inadeguata e lontana dalle aspettative che un consigliere comunale dovrebbe nutrire nei confronti di un’amministrazione pubblica. In qualità di consigliera comunale, la sottoscritta ha il diritto inalienabile di ottenere dalle istituzioni, dagli uffici comunali e dagli enti dipendenti tutte le notizie, le informazioni e la collaborazione necessarie per adempiere al proprio ruolo di rappresentanza e di controllo. Questo include il diritto di ottenere copia di tutti gli atti amministrativi e finanziari relativi all’operato del Comune e degli enti da esso dipendenti. È fondamentale che l’amministrazione rispetti e tuteli questo diritto, garantendo la trasparenza necessaria per un buon governo locale".