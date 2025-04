"In quattro mesi 25 nuove attività". Ma il saldo in città resta negativo

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica punta sulle aperture delle attività commerciali per vantare la vivacità del settore e goderne in funzione elettorale, con le inaugurazioni che gli garantiscono visibilità per le regionali di autunno, alle quali è candidato. Il Comune sforna dati della mobilita attiva, ma non di quella passiva di cui invece dà conto la Camera di commercio, che assegna a Civitanova un saldo stabile, e negativo, tra aperture e chiusure. La visione di Palazzo Sforza però volge al rosa e anche se non poche inaugurazioni riguardano trasferimenti di sede di negozi già operativi, altre sono subentri rispetto a commercianti che hanno ceduto la licenza.

Il sindaco parla di "boom di aperture nel commercio. In meno di quattro mesi inaugurate 25 nuove attività, con una particolare concentrazione nel centro, tra corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele, piazza XX Settembre e le vie limitrofe. Una vera e propria esplosione di energia imprenditoriale che conferma la vitalità e l’attrattività di Civitanova. Orgogliosi – continua il sindaco – di questa energia straordinaria che attraversa la città, che si conferma motore economico della costa, e che racconta una città che cresce, investe e crede nel proprio potenziale".

Le attività che negli ultimi tempi hanno tagliato il nastro sono la pasticceria Gazzani e il negozio di abbigliamento Rosso Porpora lungo corso Umberto I, la nuova gioielleria Granarelli in piazza XX Settembre, la Bottega Malatini, i marchi come Gutha, Golden Point, Ovs Kind, Stefanel, Ultra Milk. In via Cavour, a pochi passi dalla piazza, è stato inaugurato il G-Palace Residenze, in via della Nave è arrivata La Cambusa di Lulù, in via Matteotti nuovo inizio per Yalla Pitaburger, in via della Vela ha aperto Tea Experience, e sempre in centro la Saletta Club del Caffè della Galleria, la birreria Non Piglia e il nuovo Bistrot Bocasalina. In piazza il Lago Store, in corso Vittorio Emanuele il centro estetico Diva Estetica & Benessere e il Royal Star Indian Restaurant. In via Fiume Eleven, altro centro dedicato al benessere, in via Bengasi il locale Costamarina, in via Einaudi Wash Dog, Villa Verde Plus e Stiranova, e infine nella zona industriale Tavolamica Noi.

Lorena Cellini