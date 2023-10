"In questi borghi la musica esalta i cinque sensi"

Torna a San Ginesio il progetto ‘I suoni dei borghi’, nato da un’idea di Mario Brunello e realizzato da Annalisa Pavoni per gli Amici della Musica di Ancona: masterclass, passeggiate in montagna e visite nei borghi storici. Il ‘clou’ è il concerto di domani (ore 21) nell’auditorium del Chiostro di Sant’Agostino, con lo stesso Brunello e Maria Semeraro al piano.

Maestro, come nasce l’iniziativa?

"Dopo il terremoto gli Amici della Musica mi invitarono a suonare nella zona del sisma. Mi colpì San Ginesio: il centro sembrava quasi intatto, ma era deserto. Arrivai in un giorno di mercato: c’era un’unica bancarella. Da tanti anni non insegnavo più. Pensai al lavoro con i giovani per rinascere, per ricominciare. Quelli cresciuti con Internet, dove ‘c’è tutto’, mi dicevano: ho già sentito quel suo concerto, ho visto che fa così e colà. Questa mancanza di contatto con lo stupore, la sorpresa toglieva molto all’insegnamento. Loro, poi, non sapevano vivere il territorio, non ne uscivano arricchiti".

Di qui il progetto?

"Pensai che l’artigianato era importante per il metodo con cui si studia musica. La conoscenza delle opere d’arte per la ‘forma’. E poi la natura. Io adoro i Sibillini, così decisi di portare i ragazzi a camminare in questi splendidi luoghi di grande pulizia di paesaggio, di silenzio, capaci di ispirarli".

Lei sembra un vero ricercatore del genius loci. Cosa la colpisce delle Marche?

"Questo doppio orizzonte: il mare da una parte e, alle spalle, le montagne. Una catena non ‘divisiva’ come le Alpi. Mi piace che ogni paese di questo territorio ha una sua identità così forte: chiese, castelli e palazzi disseminati di opere meravigliose. E poi si mangia bene".

Un’esperienza sinestetica? L’udito (la musica), la vista (arte e paesaggi), il gusto, il tatto (la manualità dell’artigiano).

"Sì, perché la musica non è una cosa a parte. Si nutre di molte cose".

La musica in montagna evoca una doppia elevazione dello spirito.

"La montagna è come un braccio, fa parte del mio corpo. E’ una necessità andare verso questo ‘buco nel cielo’. Amo gli spazi, le vallate, le vette. Immagini che mi porto dietro da quando ero ragazzino’".

Strauss scrisse la ‘Sinfonia delle Alpi’, e molti compositori si sono ispirati alla montagna, Basti citare Mahler.

"La natura della montagna è più forte, più ‘muscolosa’, colpisce di più. Ma ognuno vi trova anche un rapporto di intimità".

Per i più violino e piano ‘sono’ la classica. Spezzi una lancia a favore del violoncello.

"Ah, ci metto poco a convincerli. Non c’è storia. Ve la immaginate un’orchestra di pianoforti, o di violini? Invece una di violoncelli non ha paragoni: stanno bene insieme, perché possono suonare dall’acuto al grave, con la stessa intensità. Infatti in epoca contemporanea il repertorio per violoncello si è molto più ampliato di quello per pianoforte o violino".

E il ‘suo’ violoncello piccolo?

"Fu soppiantato dal violino, come il castrato dal soprano. Ma ha un fascino enorme. Bach lo usava quando cercava suoni impalpabili, ‘androgini’".

Senta, ma anche Mario Brunello continua a studiare? (ride, ndr)

"E’ una delle ragioni per cui ci si alza il mattino".

Raimondo Montesi