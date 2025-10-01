In rianimazione dopo l’incidente. Il calcio marchigiano tifa per Forte

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ora tutto il mondo del calcio marchigiano si stringe intorno ad Alessandro Forte, morrovallese classe 2006, difensore del Casette Verdini Calcio. È lui il 19enne rimasto coinvolto in un grave incidente lunedì pomeriggio, poco prima delle 14, mentre era al volante della sua Peugeot e stava percorrendo la strada che collega Civitanova Alta a Montecosaro, in località San Giacomo. Il ragazzo, dopo aver perso il controllo, è finito con l’auto in una scarpata cinque-sei metri sottostante alla sede stradale. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, che avevano estratto dalle lamiere il ragazzo per poi affidarlo alle cure del personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde di Morrovalle Montecosaro. Dopo le prime cure sul posto, Forte era stato portato a Torrette in eliambulanza e ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Ha riportato fratture multiple.

"La società Casette Verdini esprime tutta la propria vicinanza a Alessandro Forte e alla sua famiglia in questo momento difficile – ha scritto il suo club sui social – . Siamo profondamente scossi da quanto accaduto, confidiamo nella forza di Ale. Forza Ale, tutta la famiglia amaranto è con te". Tanti i messaggi arrivati dalle squadre dello sport marchigiano come la Maceratese, il Tolentino, Monturano Calcio, Atletico Azzurra Colli e tanti altri, tutti in attesa di notizie positive sul giovane calaciatore.