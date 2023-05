In ricordo delle vittime delle "marocchinate" con l’assessore Scocco

Per il terzo anno, anche nel Comune di Potenza Picena, è stata celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime delle "marocchinate". Una delegazione di cittadini, insieme all’assessore Paolo Scocco in rappresentanza dell’amministrazione, ha deposto un mazzo di fiori sul monumento ai caduti di tutte le guerre di piazza Douhet, a Porto Potenza Picena. "Vogliamo ricordare e ridare dignità storica a un dramma avvenuto tra il 1943 e il 1944, partito in Sicilia, proseguito in Campania e conclamatosi nella Ciociaria per poi terminare in Toscana, quando 60mila donne e uomini furono violentati dalle truppe coloniali francesi a supporto dell’esercito alleato – dice Attilio Minoliti, tra i promotori della manifestazione –. Un evento tragico su cui, per 80 anni, è calato il silenzio assoluto. L’iniziativa ha come scopo rompere il muro del silenzio". Su sollecitazione dell’Associazione vittime delle marocchinate, presieduta da Emiliano Ciotti, molti Consigli comunali italiani hanno approvato una mozione che chiede l’istituzione ufficiale della giornata per il 18 maggio.