In scena Canto di Natale di Dickens. Gli alunni nei panni degli attori

Successo, venerdì sera, per lo spettacolo dell’istituto comprensivo di Corridonia, il Manzoni-Lanzi. I ragazzi delle classi quinte di viale Martiri della Libertà hanno portato in scena al teatro Lanzi una rappresentazione di Canto di Natale di Dickens. Una scenografia ridotta all’essenziale che ha permesso agli alunni di colmare lo spazio scenico con la loro presenza e bravura. Queste le parole della maestra Rosaria Ridolfi, che ha ideato e curato questo spettacolo: "Chi come me siede al banco di regia ha un grande privilegio, quello di vedere tutto il lavoro dal davanti e con la consapevolezza di ciò che sta per accadere. Ma di fronte all’emozione di questi ragazzi si è sempre avvolti dalla bellezza e le parole non sono mai abbastanza. Grazie alle straordinarie e indispensabili colleghe Susy, Ombretta, Nicoletta, Chiara, Pamela, Isabella, che hanno curato con passione ogni aspetto del dietro le quinte. Grazie al supporto importantissimo del tecnico Stefano Romagnoli, che ci ha permesso di creare un’atmosfera magica. Grazie alle famiglie e a tutto il corpo docente di viale Martiri per il sostegno e per il calore della loro presenza. Grazie alla dirigente Daniela Smorlesi per la sua attenzione e partecipazione costante a ogni nostra attività. Ma grazie soprattutto agli alunni, che con la loro gioia e voglia di esserci ci hanno veramente scaldato il cuore". La storia di Dickens è stato il veicolo per affrontare con gli alunni i grandi e attuali temi della guerra e della povertà e trasmettere sentimenti puri come l’amore, la tolleranza, il rispetto per gli altri.