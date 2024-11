In scena "Cappuccetto rosso"

Primo spettacolo per la 13ª stagione per "A teatro con mamma e papà", la rassegna di spettacoli per bambini e famiglie del Comune di Civitanova. Domenica alle 17, al teatro Annibal Caro, andrà in scena un classico delle fiabe: "Cappuccetto rosso". In scena la compagnia La Mansarda di Caserta (foto), una formazione di rilevanza nazionale che ha più di vent’anni di storia e lavoro alle spalle, e che nel tempo ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Un divertentissimo spettacolo votato al teatro d’attore che si ispira alla versione più antica della favola, quella francese di Charles Perrault: Cappuccetto è dispettosa e disubbidiente e il lupo è un povero predatore solitario, costretto alla caccia per la sopravvivenza. Più scuro il personaggio del cacciatore. Ingresso unico spettacolo (grandi e piccoli) 6,50 euro; abbonamento a sei spettacoli 33 euro. Biglietti alla biglietteri dei teatri o su ciaotickets.com.