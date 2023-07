In scena "Don Juan", la danza sbarca stasera allo Sferisterio

Debutta oggi, alle 21, la danza allo Sferisterio. Per la prima volta arriva "Don Juan", creazione per sedici danzatori firmata da Johan Inger con la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto. Per la prima volta dal debutto a Ferrara nell’ottobre del 2020, la coreografia firmata dal celebre svedese è accompagnata dall’esecuzione dal vivo della partitura scritta da Marc Álvarez e orchestrata da Manuel Busto, affidata alla Form, diretta da Manuel Coves. Com’è ormai tradizione, "Don Juan" riunirà allo Sferisterio i sindaci del territorio, invitati da Sandro Parcaroli. Nel pomeriggio, a Palazzo Buonaccorsi, i sindaci parteciperanno al convegno "L’Istituto per il credito sportivo e le sue opportunità di finanziamento per gli Enti territoriali", realizzato dall’Istituto per il credito sportivo con la partecipazione della società Sbf Energy Srl.