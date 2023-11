In scena Elisir d’amore e Rigoletto. Grandi opere al teatro Rossini

Stagione lirica Civitanova all’opera: Rigoletto ed Elisir d’amore saranno in scena al teatro Rossini, rispettivamente, il 16 dicembre e il 27 gennaio. La cifra del cartellone è sicuramente quella amorosa, declinata nell’ottica dell’attualità che, fra scene e costumi, sarà occasione per parlare di argomenti come socialità ed empatia. "L’aspetto delle relazioni difficili, testimoniato nel Rigoletto, sarà dibattuto con i ragazzi del Da Vinci – dice il direttore artistico della rassegna, Alfredo Sorichetti –, l’opera è sempre spunto per parlare di attualità. Se da un lato, quello di Elisir d’amore, il sentimento è presentato come sincero e puro, il Rigoletto racconta un amore problematico, narcisistico. L’opera, quando è un capolavoro, è sempre occasione per parlare del presente". Main sponsor della rassegna è Banca Macerata, che ha presentato il programma nei suoi locali. "Banca Macerata vuole stare a fianco alle iniziative del territorio, dallo sport alla cultura. Civitanova all’opera dà lustro a tutta la provincia. Nel nostro pensiero – spiega la responsabile commerciale, Debora Falcetta –, la cultura non è solo un motore sociale, ma anche e soprattutto economico".

Dello stesso avviso è il direttore generale di Banca Macerata, Toni Guardiani: "Speriamo il rapporto di collaborazione con la rassegna sia duraturo. Per noi questa è una novità importante. Civitanova all’opera è alla quinta edizione, speriamo in un rapporto di reciproca soddisfazione". Rigoletto, una delle più amate opere verdiane, vanterà un cast giovane e di prim’ordine. Rigoletto sarà Vittorio Vitelli, cantante marchigiano che ha all’attivo esibizioni nei più importanti teatri del mondo.

Il duca di Mantova sarà il 29enne Davide Tuscano, una promessa della lirica. Gilda, figlia di Rigoletto, sarà Francesca Benitez: soprano lirico leggero tra i più interessanti di oggi. Con la regia di Dejan Proshev, coadiuvato da Sauro Maurizi, Giordano Corsetti, Camilla Melelli, Noura Salloum, Roberto Acquaroli, l’orchestra Puccini e il Coro Ventidio basso di Giovanni Farina, Giacomo Prestia sarà Sparafucile mentre Mariangela Marini interpreterà Maddalena. L’incontro dal titolo "Se l’elisir diventa veleno", previsto con i ragazzi del Da Vinci per dopodomani, si articolerà in due momenti: dopo quello mattutino all’istituto, alle 21.15 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta si parlerà con lo psichiatra e terapeuta Massimo Bacchetti e la ricercatrice Francesca Petetta delle due facce dell’amore.

Lorenzo Fava