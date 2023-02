In scena "Far finta di essere sani", per non dimenticare Giorgio Gaber

Andrea Mirò, Enrico Ballardini e Musica Da Ripostiglio portano al Teatro Velluti di Corridonia "Far finta di essere sani" di Gaber e Luporini adattato e diretto da Emilio Russo, domani (con inizio alle 21.15), un nuovo appuntamento del cartellone proposto da Comune e dall’Amat con il contributo di MiC e Regione Marche. A quasi cinquant’anni dall’uscita di questo capolavoro e a venti dalla scomparsa di Giorgio Gaber, la cantautrice e attrice Andrea Mirò insieme all’attore cantante e musicista Enrico Ballardini e alla scoppiettante verve di Musica Da Ripostiglio (Luca Pirozzi e Luca Giacomelli alle chitarre e voce, Raffaele Toninelli al contrabbasso, Emanuele Pellegrini alla batteria) riportano in scena la riflessione ironica e graffiante del Signor G. "Stupisce e rincuora – si legge nella presentazione – il fatto che Gaber sia riuscito ad anticipare i tempi. A scrivere la storia prim’ancora che questa fosse presente: terribilmente d’attualità. Del resto, lui era capace di raccontare la realtà come pochi, e allo stesso tempo di andare oltre. In Far finta di essere sani tutto questo è ancora più evidente seguendo il filo rosso di canzoni e monologhi dalla tematica certa e forte e ci piace molto l’idea e la possibilità di raccontarlo oggi. L’ironia si fa più dominante. Gaber e Luporini sottolineano una certa incapacità di far convergere gli ideali con il vivere quotidiano". È forte lo slancio utopistico". Biglietti a 15 euro (ridotto 12 euro), in vendita al botteghino del teatro, nei punti vendita AmatVivaticket, su vivaticket.com.