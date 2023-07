In scena "I tre porcellini" rivisti in chiave comica

Oggi alle 21.15, nello spazio all’aperto del cinema Cecchetti, arriva lo spettacolo "I tre porcellini", della compagnia veneta Panta Rei. La commedia, che propone in chiave comica la famosa storia dei tre porcellini, chiude la rassegna estiva di teatro "Estate da favola 2023", dedicata ai bambini e alle famiglie e ideata da Marco Renzi. L’iniziativa, promossa dal comune di Civitanova e dall’azienda Teatri, rientra nell’ambito del Marameo Festival. Soddisfatta l’assessore al Turismo Manola Gironacci, che ha sottolineato come tante famiglie di Civitanova e non solo, abbiano affollato lo spazio del Cecchetti tutti i giovedì e come questo progetto sia cresciuto trasformandosi in un luogo di incontro, di festa e di socialità. Ingresso gratuito.