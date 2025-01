In scena il diario di nonno Ruggero

"Mi trovo a raccontare – Il diario di nonno Ruggero" è stato il titolo dello spettacolo organizzato dall’associazione Adesso Musica e dal Comune di Camerino in occasione del Giorno della Memoria. Lunedì sera, all’Accademia della musica, sono stati letti brani tratti da un diario inedito di Ruggero Forti, con le musiche create dal maestro Vincenzo Correnti ed eseguite insieme a Giacomo Correnti nella formazione "Clarimbando Duo" clarinetto e marimba. Forti, nato nel 1905 a Vari di Pieve Torina e morto nel 1991 a Camerino, era sposato con Luisa e padre di due figli, Maria e Tonino, presenti alla serata di commemorazione insieme ai quattro nipoti, Marco, Ada, Letizia e Chiara. Forti fu richiamato alle armi nel 1941 e dopo un lungo peregrinare riuscì a ritornare a Vari nel ‘45, provato nel fisico. In quegli anni terribili scrisse testimonianze, impressioni e descrizioni in tanti pezzetti di carta che sistemò una volta ritornato a casa.