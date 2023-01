In scena "Il diario di Adamo ed Eva" Sul palco l’ironia di Corinne Clery

Corinne Clery e Francesco Branchetti porteranno sul palco del teatro Nicola degli Angeli, a Montelupone, domani alle 21.15, "Il diario di Adamo ed Eva" di Mark Twain, nella traduzione ed elaborazione di Maura Pettorruso. Accanto a loro, sul palco, ci saranno anche Giorgia Battistoni e Mario Biondino nello spettacolo la cui regia è curata dallo stesso Branchetti, con le musiche di Pino Cangialosi. "Mark Twain, attingendo al mito della Creazione – spiega il regista e attore – narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in una chiave ironica, umoristica ma anche fiabesca e romantica e racconta come possa essere nata l’attrazione tra i due sessi". È l’incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e la donna moderni, mirabilmente tratteggiati dalla grandezza della penna di Mark Twain". In pratica il giardino dell’Eden raccontato con ironia da Twain, per un vero e proprio viaggio nel mondo dei rapporti tra uomini e donne. Si ride e si riflette. Eva, una creatura molto bizzarra, romantica, vanitosa e chiacchierona, interessata a dare nomi agli animali, alle piante e al creato. Adamo invece è un uomo rude e facilmente irascibile, un solitario, innervosito dalla continua presenza di Eva, che lo segue imperterrita e incuriosita, parlando ininterrottamente. Adamo però è molto affascinato da Eva. Il loro incontro sembra destinato al disastro. Poi Eva mangia la mela e inizia la caduta… Le due voci si susseguono fino a che i due nonostante le diversità, si rendono conto che si amano. La biglietteria del teatro domani è aperta dalle 18.30; biglietto intero 20 euro, ridotto (over 65 e under 18) 15 euro. Info 0733224911 o 07332249319, dalle 9 alle 13.