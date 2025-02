"In scena il nostro spettacolo sulle ludopatie"

Al teatro La Rondinella di Montefano noi delle classi seconde abbiamo concluso il percorso sulle ludopatie con lo spettacolo "Nativi digitali in scena". È stata un’esperienza magnifica e un grande successo per ragazzi, docenti e genitori. In un teatro gremito, abbiamo portato in scena le cinque ludopatie approfondite a scuola con gli psicologi: gioco d’azzardo, nomofobia (paura di restare senza cellulare), shopping online compulsivo, videogiochi e social network. Tutti i testi, con tanto di colonna sonora, sono stati ideati da noi studenti, con l’aiuto dei docenti e del regista Filippo Gabrielli, il quale ci ha introdotto nel meraviglioso mondo del teatro, metafora della vita. Tanta era l’ansia per la riuscita dello spettacolo, ma chi ci ha sponsorizzato, la società calcistica di Montefano, ha sempre creduto in noi, nella persona dell’allenatore Alfredo Camilloni, il quale ci ha incoraggiati e sostenuti, con la sua presenza costante a scuola e a teatro. Non solo ci siamo divertiti a recitare, ma abbiamo pure riflettuto sul rischio delle ludopatie: tanti di noi hanno cominciato a capire che stare troppo tempo sui social e sui media device è dannoso e poco stimolante per la nostra crescita. Tale consapevolezza siamo riusciti a trasmetterla a tutto il pubblico: si può giocare ma responsabilmente e senza esagerare. Questa esperienza ci ha fatto comprendere che noi ragazzi abbiamo bisogno di relazioni, di stimoli reali e non virtuali.

II C e II D