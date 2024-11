In scena "Il piacere dell’attesa", la commedia con La Ginestra

Sul palcoscenico del teatro comunale di Treia arriva "Il piacere dell’attesa" con Michele La Ginestra (foto), Federica De Benedettis e Francesco Stella. L’appuntamento è per dopodomani alle 21.15 con una commedia brillante che esplora il concetto di tempo e le priorità della vita attraverso la storia di tre personaggi dalle vite molto diverse. Giacomo, giardiniere legato ai ritmi della natura, vive serenamente nel suo mondo scandito dalle stagioni, dove l’attesa è parte del ciclo biologico. La sua quiete viene interrotta da Camilla, una donna in carriera sempre al cellulare e in lotta contro il tempo, e da Gianluca, assistente di Giacomo, alle prese con una routine rigida impostagli dalla madre. In questo intreccio di vite, ognuno sarà portato a confrontarsi con le proprie scelte e con la frenesia della vita moderna. Uno spettacolo che promette di far sorridere e riflettere allo stesso tempo. Con leggerezza e umorismo, "Il piacere dell’attesa" invita il pubblico a riscoprire il valore del confronto e l’importanza di saper attendere. Un appuntamento da non perdere per chi cerca, nel teatro, non solo intrattenimento, ma anche un’occasione di introspezione e di confronto su temi universali.