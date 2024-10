In scena il Roskilde Cathedral

Continua il festival "Terra d’organi antichi", giunto alla sua XIX edizione, organizzato dall’associazione Organi Arti & Borghi di Camerino sotto la direzione artistica del presidente Maurizio Maffezzoli. Domenica alle 17, nella basilica di S. Venanzio, arriva il coro "Roskilde Cathedral" dalla Danimarca (foto) sotto la direzione di Egil Kolind. Fondato nel 1986, è diventato uno dei migliori cori di voci bianche in Danimarca; è composto da circa 35 ragazzi soprani e 25 uomini. Oltre ai vespri mensili, il coro tiene anche concerti, partecipa a opere e si esibisce in tournée in Europa e nel mondo, di cui l’ultima in Repubblica Ceca nell’estate 2022. Per l’occasione proporrà un programma di musica sacra da Palestrina, Bach, Handel e Mozart per concludere con alcuni inni della tradizione danese. Il coro sarà accompagnato dalla cornettista Lene Langaballe e all’organo da Maffezzoli. Ingresso gratuito.