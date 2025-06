In scena "La bocca baciante", un manuale di sopravvivenza per le donne nell’era dei social

Per la direzione artistica di Teatro LioLà, giovedì inizierà la rassegna teatrale estiva all’aperto (sette gli spettacoli in programma, tutti alle 21.15) organizzata a Cingoli dal Comune con la Fita Marche nell’Hortus della biblioteca civica. E aprirà il ciclo delle rappresentazioni proprio la compagnia cingolana di Teatro LioLà, con un’originale opera, la prima di Guendalina Casasole: "La bocca baciante", musiche di Roberto Gatta, grafica di marco Astraceli e Andrea Longo. La particolarità del testo è di notevole interesse, forse al limite della provocazione di stimolanti e controverse sensazioni. "Si propone come manuale di sopravvivenza per le donne – precisa Enrico Borsini, regista della pièce – nell’era dei social". Vien fatto di ritenere che "La bocca baciante", autentica primizia nel repertorio dell’attualità teatrale, dia risalto alla stringente evidenza d’una situazione involuta da fenomeno a consuetudine. "Infatti – spiega Borsini – questo è un ironico e graffiante spettacolo di satira sociale, su alcune strane dinamiche sorte nell’era dei social: con "La bocca baciante" viene analizzato in modo originale e fuori da ogni schema predefinito, l’inarrestabile proliferare di messaggi ed emoji con cui improbabili seduttori virtuali tampinano donne di ogni età, di qualunque situazione familiare, di diversa condizione sociale. Il palco è tutto femminile, con otto diverse interpreti che si alterneranno in situazioni varie anche se sostanzialmente simili". Eccole le otto individualità coinvolte, sulla scena, nelle spire dell’effetto-social: Brunella Giulioni, Margherita Gubinelli, Francesca Del Mastro, Patrizia Corvatta, Chiara Zannotti, Anna Laura Marchegiani, Roberta Vittori, Milena Piccioni.

Gianfilippo Centanni