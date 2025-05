In scena la compagnia Agorà

Appuntamento domani alle 21.15 nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena, dove la compagnia Agorà metterà in scena il dramma "Conversazione per passare la notte". In uno spazio indefinito, due donne anziane, madre e figlia, scomparse da tempo, davanti a un eterno cielo stellato, sono condannate a ricostruire frammenti della loro esistenza segnata da una grave colpa. Intrappolate in questo vortice di reminiscenze, le due donne rivivono il loro passato attraverso flashback laceranti. A intrecciarsi a queste ombre, la figura di un misterioso "ladro d’amore", destinato a innescare la rovina dell’integrità familiare, fino al compiersi di un delitto che renderà le due donne complici. Gli interpreti sono Orietta Giorgetti, Giulia Latini, Lauretta Gratti, Luigi Gratti, Michela Morgoni, Letizia Pasquali, Marco Re. La regia è di Oscar Genovese, le scenografie di Ornella Genovese e Carlo Gratti. Ingresso è gratuito. Info: 3283771950.