In scena "Le guerre di Ulisse" con Violini e la banda Lennon

Un progetto artistico interdisciplinare che unisce letteratura, musica e recitazione, con Luca Violini accompagnato dalla banda giovanile "John Lennon" di 90 elementi. È "Le guerre di Ulisse", in scena oggi alle 21.15, all’anfiteatro romano di Urbisaglia. Un’opera che nasce dalla collaborazione tra Patrizio Bianchi (ex ministro dell’istruzione) e la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola diretta dal Maestro Mirco Besutti e con il compositore Marco Somadossi, le cui musiche originali sono eseguite dalla banda giovanile. "Lo spettacolo invita a riflettere sul nostro presente e allo stesso tempo è una denuncia dell’insensatezza della guerra", spiegano dall’Amat. Info e prevendite Amat (071.2072439) e biglietterie circuito vivaticket; biglietteria all’anfiteatro aperta dalle 19. Prima dello spettacolo, per chi vuole, visita al Parco Archeologico di Urbs Salvia e Dinner Tau, a cura di Comune e Direzione regionale Musei Marche; prenotazione obbligatoria (cena a pagamento) all’ufficio turistico (0733.506566).