In scena "Mi moje adè un robotte". La commedia al Lanciano Forum

Secondo appuntamento con la rassegna "Il teatro delle armonie" al Lanciano Forum di Castelraimondo, domani alle 21.15. Sarà la compagnia Noi del teatrino di Camporotondo ad esibirsi con la commedia "Mi moje adè un robotte" di Camillo Vittici per la regia di Claudio Scagnetti. "Tommaso, avendo chiuso un difficile rapporto con la moglie Giuditta, acquista un robot con sembianze umane femminili per farsi aiutare nelle faccende domestiche e lo chiama con lo stesso nome della ex moglie – si legge nelle note di regia –. Per il montaggio del robot si fa aiutare dai suoi due inseparabili amici, Clemente e Ambrogio, che svolgono un ottimo lavoro. Tommaso però si innamora del robot, nasce la gelosia e il rapporto di amicizia decennale sembra andare in fumo. Peggio ancora quando si rende conto di essere stato truffato perché la garanzia del robot non era di due anni ma di due giorni…Tommaso resta solo con la sua disperazione per aver perso tutto…ma l’amicizia vera non può morire …". Tra gli attori a calcare il palco ci saranno Gianluca Fattinnanzi e Silvia Capradossi.

l. g.