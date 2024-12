In scena "Molto rumore per nulla"

Veste fresca, ironica e coinvolgente per una delle opere più amate di William Shakespeare. Domani alle 21.15 il teatro comunale di Treia ospiterà lo spettacolo "Molto rumore per nulla" con un cast d’eccezione: Lorenzo Marziali, Stefano de Bernardin, Stefano Tosoni, Andrea Caimmi, Emanuela Capizzi e Venusia Morena Zampaloni. La commedia, celebre per i suoi equivoci, i dialoghi brillanti e le situazioni esilaranti, viene ambientata in una Sicilia luminosa e poetica, sfondo di passioni, ambiguità e malintesi che animano i personaggi. Gli attori condurranno il pubblico in un viaggio nel cuore delle emozioni, tra amore, odio, gelosie e risate, mantenendo la freschezza della poesia shakespeariana. Info e prenotazioni: tonicoservoce@gmail.com o 339.2304624 (dalle 15 alle 20). Prevendita online www.liveticket.it/tonicoservice. Dalle 9 alle 14: 0733.218706 - 218711. E-mail: ufficio.cultura@comune.treia.mc.it.