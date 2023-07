In scena "Scala di luce nella notte" Canzoni e scritti di Luciana Salvucci

Domani, alle 18.30 a Colmurano, al Museo Renzo Contratti Ventura di viale De Amicis si svolgerà lo spettacolo "Scala di luce nella notte", tra teatro, canzoni, parole e musica, canti della Divina Commedia, canzoni e scritti di Luciana Salvucci, con la partecipazione di vari artisti. L’iniziativa è inserita nella 27esima edizione di "Artistrada", iniziata giovedì e che terminerà domani, promossa dalla Pro Loco (presieduta da Ruggero Ruggeri) e risultato della collaborazione e dell’impegno di molti abitanti del paese. Nel corso dello spettacolo "Scala di luce nella notte" si affronteranno più temi, tra cui il male e il bene; l’attrice Viviana De Marco, accompagnata dal musicista Fausto Palmieri, reciterà alcuni canti di Inferno, Purgatorio, Paradiso e alcuni scritti, in prosa e poesia dei due volumi di Luciana Salvucci: "Le ceneri della Fenice" (Manni, 2022) su violenza, malvagità, egoismo, ferocia, perversione e "Scala di luce" (Prometheus, 2023) su amore, dono, bellezza, benevolenza, speranza, vittoria della luce. Poi l’accenno alle problematiche legate ai giovani, tra malinconia e coraggio, solitudine e amore. Il tema anche in questo caso verrà affrontato con alcuni brani scritti dalla Salvucci che Frida Neri, cantante e musicista, ha messo in musica e canterà nella seconda parte.