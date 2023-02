In scena "Una come me", risate con Matilde Brandi

Sarà Matilde Brandi la grande protagonista al teatro Nicola degli Angeli di Montelupone, domani, alle 21.15. Arriva infatti "Una come me", divertentissima commedia di Mauro Graiani con Matilde Brandi, Salvo Buccafusca e Andrea Zanacchi, sulle contraddizioni che vivono in ognuno di noi. Come è possibile essere più persone nello stesso tempo? La patologia di cui soffre la protagonista è uno specchio di come il nostro cervello sia il tiranno che ci tiene in scacco, spesso allontanandoci da chi siamo veramente. Ma è anche una commedia sull’identità che muta a seconda dei nostri sentimenti. Uno spettacolo diretto da Francesco Branchetti, con le musiche di Pino Cangialosi. Info e prenotazioni: 0733.224911. Biglietto intero 20 euro; ridotto 15 euro.