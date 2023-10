In scena una ricerca sulla drammaturgia popolare

Domenica alle 17.30 il Mugellini Festival di Potenza Picena sarà il palcoscenico dell’opera teatrale "Piange piange Maria povera donna", costruita con i materiali raccolti da Allì Caracciolo, regista dello Sperimentale Teatro A nonché docente all’Università di Macerata, e dall’etnomusicologo Gastone Pietrucci di La Macina. Lo spettacolo, in scena all’auditorium Scarfiotti, è unico nel suo genere perché frutto di una ricerca sulla drammaturgica orale popolare, e dunque in via di sparizione, fatto di canti, racconti, laudi, preghiere e sacre rappresentazioni della Passione di Cristo. Il testo si compone esclusivamente del materiale raccolto nel corso della ricerca, e organizzato in sequenze, che ne costruiscono la storia. Il lavoro di Caracciolo e Pietrucci sarà accompagnato dalle opere del pittore settecentesco Pietro Tedeschi, la cui pala d’altare "Maddalena ai piedi della croce" è presente proprio nell’auditorium Scarfiotti. Inoltre, l’opera teatrale sarà introdotta (alle 17) dallo storico Roberto Domenichini. Sempre domenica, Caracciolo e Pietrucci riceveranno il Premio Mugellini per le Arti alla carriera. I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets al prezzo di 10 euro (biglietto ridotto a otto per studenti e over 65 anni).