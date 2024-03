"In scena una storia sull’amore"

"È una commedia particolare perché appartiene a un genere tutto suo, con una venatura malinconica e amara, ma vi è anche una componente giocosa tipica delle commedie classiche di Shakespeare". Il giovane regista Giovanni Ortoleva parla di "La dodicesima notte (o quello che volete)" che porterà in scena alle 17 di domenica al Persiani di Recanati. "Questo testo – aggiunge – è come se fosse un saggio delle enormi capacità dell’autore".

Ortoleva, è una commedia sulla musica perché tutti i personaggi suonano, cantano o chiedono a qualcun altro di farlo, oppure sull’amore verso l’altro, su se stessi o sul proprio rango?

"La musica è l’elemento che aiuta a immergersi in noi stessi, a toccare cose di noi. Non è una commedia sulla musica il cui ruolo è molto importante come mai nella produzione shakespeariana. È invece una commedia sull’amore".

Qual è stata la difficoltà ad intrecciare in una soluzione scenica un triangolo amoroso, un cameriere innamorato al centro di scherzi e un gemello ritenuto morto che invece è vivo?

"Questa, a livello di costruzione, è l’opera più complessa di Shakespeare. La prima intenzione è di farla comprendere senza lasciare zone in ombra. La messinscena è così aperta, frontale, è come se la commedia si presentasse di continuo al pubblico".

Sente di dovere dimostrare sempre qualcosa dopo avere ricevuto la menzione alla Biennale di Venezia nel concorso Registi under 30 e dopo le belle parole del New York Times? "Per un po’ di tempo ho accusato il peso di dovere dimostrare qualcosa ed era anche un po’ alienante. Con il tempo sono diventato molto più tranquillo e faccio il lavoro nel modo che mi interessa vivendo con serenità".

In scena ci sono gli attori Giuseppe Aceto, Alessandro Bandini, Michelangelo Dalisi, Giovanni Drago, Sebastian Luque Herrera, Anna Manella, Alberto Marcello, Francesca Osso, Aurora Spreafico.

Lorenzo Monachesi