In scena "Voce del verbo alveare"

Andrà in scena oggi alle 17 all’agriturismo Moretti lo spettacolo "Voce del verbo alveare" del teatro Rebis. Scritto e interpretato da Meri Bracalente, con la partecipazione di Silvia Amicucci e dei bambini della scuola primaria di Urbisaglia, lo spettacolo riguarda un dialogo con la natura in cui le api, specie fondamentale per il nostro ecosistema, sono messe a rischio dall’uomo. Con ingresso libero e possibilità di merenda nell’area picnic, si potrà anche visitare l’apiario integrato. L’iniziativa è a cura del consorzio apistico della provincia.