"In sei messi nulla per il parco dei laghetti. La giunta mantenga l’impegno preso in consiglio"

"In sei mesi non è stato fatto niente per il parco dei laghetti, nonostante la giunta si sia presa l’impegno di convocare il curatore fallimentare per valutare l’acquisto. Bisogna prendere in mano la situazione, visto che in bilancio ci sono le risorse per partecipare all’asta di fine mese". Lo afferma il gruppo di minoranza Idea Futura, guidato da Alessandra Perticarà. "Il 29 aprile, il consiglio ha approvato all’unanimità la nostra mozione – ricorda – con la quale si impegnava l’amministrazione a convocare nella prima commissione consiliare il curatore fallimentare dell’area per acquisirla o, in alternativa, favorire la ricerca di un investitore privato. In quasi sei mesi non è stato fatto nulla. Il presidente della commissione, il capogruppo di maggioranza Mirco Braconi, non ha mai convocato la seduta". Da qui la preoccupazione del gruppo di minoranza. "Il risultato è che dopo cinque esperimenti di gara, il 31 ottobre si terrà la sesta asta con un prezzo base ridotto a 450mila euro, rispetto agli 870mila di febbraio – riprende Idea Futura –. Il rischio concreto è che un privato possa aggiudicarsi il comparto, con una immensa perdita per la cittadinanza di Potenza Picena, senza che si sia provato neanche a costruire un tentativo di acquisto da parte del Comune. Eppure il 29 maggio l’amministrazione approvava il rendiconto di bilancio 2024 con un avanzo disponibile di 942.200 euro. In pratica l’amministrazione aveva i soldi in cassa per tentare di acquistare il parco, ma non ha fatto nulla". Perciò, conclude, "chiediamo che l’amministrazione metta in atto un’azione concreta, dimostrando coerenza rispetto a quanto approvato anche dalla maggioranza in consigli. Fatti e non proclami".