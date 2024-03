In settanta a Londra per il viaggio-studio

Un viaggio-studio a Londra nella scuola secondaria di primo grado? Si può. Al Convitto in settanta, tra studenti e accompagnatori, infatti, hanno colto al volo l’occasione di un school trip di sette giorni a Marchants Hill, nel Surrey, a pochi chilometri da Londra, durante la Settimana della Cultura proposta dalla scuola. Ad attendere gli alunni e le alunne dell’istituto maceratese, una full immersion nella lingua inglese, non solo in classe, dove sono stati proposti corsi specifici di speaking e listening riconosciuti dal British Council, con attestato finale per i risultati raggiunti, ma anche all’aperto, nelle magiche atmosfere del countryside inglese in cui il college è inserito. Il dirigente scolastico Roberta Ciampechini si è congratulata con la professoressa Carla Baldoni, docente referente del progetto, che ha organizzato il soggiorno. "Si tratta di un unicum nel suo genere - precisa la Baldoni - e siamo davvero orgogliosi di averlo ideato e messo in atto".