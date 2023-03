In televisione a 20 anni su BellaMà: "Ma voglio laurearmi a tutti i costi"

"Al Bano mi ha colpita per l’umiltà, per me Alex Britti è un mito e incontrarlo è stato come volare". Sono alcuni momenti che hanno lasciato un segno alla ventenne civitanovese Federica Russo che da settembre è tra i concorrenti nella trasmissione "BellaMa’", ideata e condotta da Pierluigi Diaco, in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17. Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti divisi tra generazione Z (18-25 anni) e boomer (55-90 anni), ci sono anche 30 opinionisti. "Nello studio televisivo – spiega la giovane civitanovese – più che uno scontro tra generazioni parlerei di un confronto-incontro perché da entrambi arrivano consigli utili, anche se i boomer hanno una maggiore esperienza". I giovani e gli adulti si dovranno confrontare e sfidare attraverso quiz di cultura generale e challenge creative, utilizzando video di Tik Tok, reel di Instagram e post di Facebook. È stata la madre a iscrivere la figlia ai provini per il programma. "È vero. Alla fine sono stata presa – racconta la giovane concorrente civitanovese – perché mi hanno detto di avere mostrato personalità e carisma durante il provino". Russo è iscritta al secondo anno di Biotecnologie a Viterbo, ma adesso si trova a Roma per il programma televisivo. "Voglio la laurea a tutti i costi e non mi faccio distrarre da questi impegni, anche se sto vivendo un’esperienza al top che mi fa crescere". Russo, molto brava nel canto, già ha maturato un’altra esperienza sul piccolo schermo. "Avevo 13 anni quando sono stata a Italia’s got talent". Ora la giovane è molto attiva sui social, ha 74,8mila follower su Tik Tok. "Io – racconta – faccio anche la creatrice di contenuti per i social, su Tik Tok sponsorizzo e ho collaborazioni pure con marchi noti". Nel programma sono due le concorrenti della nostra regione, c’è infatti la ventiquattrenne fanese Francesca Marchegiani, che vanta 84,9 mila follower su Instagram: non è che ci sia una sorta di derby sui social? "Nessun derby, con lei sono entrata subito in sintonia e c’è collaborazione per crescere entrambe". Come ogni programma alla fine ci sarà un concorrente vincitore. "Non sono tra i papabili come punteggio, vorrei finire tra i primi cinque della categoria Z".