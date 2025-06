In tour per raccontare il Parkinson: "Malattia invalidante, più tutele"

Dal Parkinson al tour di Park. Mauro Mogliani, artigiano-scrittore di Tolentino, che ad agosto compirà 54 anni, ha scoperto la malattia quattro anni fa; sta seguendo una sperimentazione clinica e ha un obiettivo. Vuole raccontare e sensibilizzare, affinché venga data alla malattia la giusta attenzione, attraverso il suo fumetto diventato ora libro grazie a Bertoni Editore, casa editrice sensibile ai temi sociali che ha deciso di sposare con entusiasmo questo progetto pubblicando gratuitamente "I sogni di Park". E il ricavato sarà destinato all’Associazione Parkinson Marche odv, sportello di Macerata, impegnata nella raccolta fondi per la ricerca scientifica. Hanno collaborato alla realizzazione (anche loro in modo volontario) Francesca Paradisi per la parte grafica e Nicola Serrani per la gestione social e organizzativa. Moglie e marito. A legare il trio, un’amicizia vera. Ieri hanno presentato il progetto in conferenza, nell’azienda di scatole di Mogliani. L’idea è nata lo scorso luglio con l’uscita di due sogni a settimana sui social. Il 18 luglio uscirà il libro, acquistabile in tutte le librerie e negli store online (pre-ordini dal 3 luglio su www.bertonieditore.com) . Il Parkinson influenza il sonno e porta anche a fare "sogni bizzarri, sia belli che brutti", racconta Mogliani, che ha deciso di metterli nero su bianco con una vignetta. Il libro ne contiene 109, di cui la metà inedite. Park è il "bambino" dentro di lui, che lo fa "tremare in continuazione". "Vivo in prima persona la malattia – spiega Mogliani – e c’è grande necessità di fondi per la ricerca. Il Parkinson non è solo tremore al braccio. Significa notti insonni, non riuscire a stare in piedi; io dalle 14.30 alle 17, ad esempio, mi sento come un ottantenne. C’è una sofferenza nascosta. Senza considerare che non abbiamo aiuti e l’invalidità è riconosciuta solo al 50%". Ma l’artigiano di scatole, padre di due figlie di 24 e 11 anni, costretto a continuare a lavorare, non molla: per esorcizzare la paura, vuole portare in giro "I sogni di Park". "Voglio far capire quanto sia invalidante la malattia – dice -. Servono più tutele". Da qui l’idea del tour, iniziato il primo giugno da Olio Vini Merende a Urbisaglia con Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, e Dj Nooz. Le prossime tappe del "Park in tour" sono: 28 giugno La Fonderia di Osimo, 29 giugno La Botte Piena a Belforte, 3 luglio Patchanka Bistrot a Filottrano, 10 luglio Osteria Infinito a Grottammare, 17 luglio a Tolentino (con la docente Unicam Emanuela Merelli e il laboratorio artistico Bura), 24 luglio Passepartout a Recanati, 26 luglio Libreria Aleph a Castelfidardo, 19 settembre Ponte San Giovanni (Perugia) e 28 settembre alla Libreria Gulliver a San Severino. A gennaio si sottoporrà a un intervento di Dbs a Pavia.

Lucia Gentili