In tre sfruttano quaranta braccianti

Una quarantina di braccianti reclutati nei centri di accoglienza, messi a lavorare nei campi con paghe da fame e costretti a vivere in alloggi fatiscenti: con questa accusa sono finiti ai domiciliari tre pakistani, dopo le indagini sul caporalato condotte dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Pesaro con i colleghi del Nil di Macerata e Ancona e i comandi provinciali di Macerata e Ancona. I tre indagati, residenti a Cingoli e Cupramontana, avrebbero dato vita a un sodalizio dedito all’intermediazione illecita di manodopera e allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari. L’inchiesta è partita da una attività avviata a giugno del 2021 dai carabinieri del Nil di Pesaro con quelli della stazione di Mondavio. Questi ultimi, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, avevano segnalato un furgone con a bordo otto persone, che dicevano di essere andate a lavorare come braccianti nei campi della zona. Le indagini, coordinate dalla procura di Ancona, hanno consentito di individuare i tre pakistani, decisi a monopolizzare il mercato del lavoro nel settore agricolo nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro, sfruttando i lavoratori (la maggior parte persone richiedenti asilo) reclutati anche nei centri di accoglienza. Approfittando dello stato di bisogno degli immigrati pakistani e bangladesi, in condizioni di indigenza, vulnerabilità e di estremo bisogno di lavorare e guadagnare, per la sopravvivenza propria e dei famigliari, oppure per avere un contratto che consentisse di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, i tre avrebbero imposto compensi orari tra 5 e 6,5 euro l’ora, chiedendo ai braccianti di restare sui campi per 10-12 ore, senza alcun rispetto delle norme per la sicurezza. Inoltre gli immigrati avrebbero dovuto accettare alloggi fatiscenti: casolari in stato di abbandono in aperta campagna, in condizioni igienico-sanitarie pessime, dove per avere un giaciglio gli immigrati dovevano pure pagare 150 euro al mese. Circa 40 persone sarebbero state sfruttate dai tre. La sede operativa del gruppo sarebbe stata a Cupramontana, mentre gli alloggi dei braccianti sarebbero stati a Cingoli. La busta paga appariva corretta e in linea con i contratti nazionali, ma tutti, oltre a svolgere un orario di lavoro superiore a quello registrato nei prospetti paga, erano costretti a restituire parte della retribuzione. Tre giorni fa, i carabinieri hanno eseguito le misure cautelari e perquisito abitazioni e alloggi. Sono stati anche sequestrati i mezzi che il sodalizio avrebbe usato per portare nei campi i braccianti.