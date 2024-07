In tremila all’alba per la corsa "6alle6"

Sveglia all’alba domenica mattina per circa 3mila persone, tra le quali anche il neo sindaco Emanuele Pepa, per partecipare alla sesta edizione di "6alle6" indossando la brillante maglietta arancione appositamente disegnata dal recanatese Michele Diletti.

Una passeggiata di 6 chilometri per tutta la circonvallazione della città di Recanati organizzata dal Grottini Team Recanati con il patrocinio del Comune. Un colpo di pistola alle 6 in punto, sparato dal sindaco, con il sole già spuntato ha dato il via alla marcialonga che accolta negli angoli più caratteristici della città da musicisti e cabarettistici.

Si è partiti dalla fine di corso Persiani e con l’immancabile passaggio nei polmoni verdi della città, il parco di Villa Colloredo e il Colle dell’Infinito, si è arrivati in piazza Leopardi dove ad attendere la fiumana di persone c’erano caffè e cappuccini con brioche appena sfornate, per condividere insieme anche la colazione. L’appuntamento non è solo musica e attività fisica, perché ha lo scopo di aiutare anche le due cooperative sociali di Recanati, La Ragnatela e Terra e Vita, da anni impegnate nell’inserimento di persone diversamente abili nel mondo del lavoro. Al termine della passeggiata, infatti, sul palco gli organizzatori hanno consegnato a ciascuna delle cooperative un assegno di 2.905 euro ricavati dalle quote di iscrizioni, detratte le molte spese sostenute dagli organizzatori.

Con il Grottini Team e l’amministrazione comunale, sono state impegnate nell’organizzazione della gara anche numerose associazioni recanatesi, tra cui il Fotocineclub, il Vespa Club, la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione nazionale alpini e la Croce Gialla.

