In tremila all’alba: sei chilometri di sport e solidarietà

Ieri mattina Recanati ha vissuto uno spettacolo di energia e solidarietà grazie alla settima edizione di "6alle6", la camminata di 6 km che ha trasformato le strade della città in un grande abbraccio collettivo. Alle 6 in punto il sindaco Emanuele Pepa ha sparato il colpo di pistola di partenza da viale Battisti. Il primo cittadino non ha resistito al richiamo dell’evento: ha infatti percorso a piedi tutto il tragitto, accompagnato dal sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. Un gesto simbolico, che ha confermato ancora una volta l’anima partecipativa di questa iniziativa che unisce benessere fisico, cultura e impegno sociale.

I circa tremila partecipanti – numeri in linea con la precedente edizione – hanno pagato una quota di iscrizione di 10 euro, che includeva la maglietta fucsia (simbolo ufficiale di questa edizione, firmata dal designer Alex Persico), un buono per la colazione e sconti vari. Per ogni iscrizione, due euro sono stati destinati al sociale: al termine dell’evento sono stati consegnati due assegni da tremila euro ciascuno alle cooperative "La Ragnatela" e "Terra e Vita", a sostegno dei loro progetti di inclusione lavorativa per persone con disabilità.

Il percorso, suggestivo e ricco di richiami leopardiani, ha attraversato luoghi simbolo come il Parco Villa Colloredo e il Colle dell’Infinito. Lungo la strada, musicisti di generi diversi – dal classico al pop – hanno scandito il passo dei partecipanti, amplificando l’atmosfera dell’alba. Presenze di spicco: la mezzofondista norvegese Trine Pilskog, che ha preso parte alle Olimpiadi di Atene 2004 e ha partecipato per la settima volta a questa manifestazione, e Alessandro Sbaffo, ex capitano della Recanatese, ora in forza alla Samb in Serie C.

La manifestazione è stata promossa da Grottini Team Recanati. A fine corsa, i partecipanti si sono ritrovati per una colazione collettiva.

