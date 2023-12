In tribunale contro lo sfratto: il giudice si riserva

"Sembra quasi che mi debba scusare di essere disabile" commenta amaro Michele Cesari, il matelicese sfrattato dalla sua abitazione, dopo l’udienza in tribunale con cui ha fatto presenti le sue necessità.

Dopo il fallimento dell’azienda di famiglia, la sua casa è andata all’asta e l’acquirente lo ha sfrattato. Cesari ha trovato una sistemazione in albergo a Civitanova, ma è tetraplegico e ha bisogno di soluzioni specifiche per le sue condizioni, per poter vivere in maniera decente. Per questo ha chiesto di poter rimanere a casa sua, attrezzata per lui. Ha chiesto anche una proroga allo sfratto, per riuscire almeno a portare via i suoi mobili.

"Le ditte di traslochi non hanno disponibilità fino a gennaio, ma l’acquirente si è opposto anche a questa istanza". Ieri si è tenuta in tribunale l’udienza cautelare, per rinviare lo sfratto, e il giudice si è riservato: nei prossimi giorni deciderà come procedere.

"Ma intanto io resto in albergo, con mille difficoltà, e con una compressione del mio diritto alla salute". Cesari, assistito dall’avvocato Riccardo Antonelli, sta rivolgendo appelli a tutte le autorità, per far valere la particolarità della sua condizione. Ma finora la solidarietà è stata solo a parole.