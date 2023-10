In tv c’è il nuovo spot della Lube

"Essere sempre dalla parte dei consumatori", è il nuovo spot dell’azienda marchigiana Gruppo Lube. Andrà in onda in tv a partire da oggi. Per il resto, tutta la programmazione sarà online su tutte le piattaforme meta gnd e su Youtube. Da oltre cinquant’anni, la mission dell’azienda di Treia è quella di conoscere le persone e accontentare al meglio i loro bisogni facendo sempre una particolare attenzione ai dettagli in tutti i passaggi, dalla ricerca del prodotto e del materiale, alla personalizzazione del prodotto, all’acquisto e al post acquisto. Il gruppo Lube intende raccontare, infine, come le persone che acquistano i loro prodotti, lo fanno così da prendersi cura della loro famiglia, dei loro cari, il tutto tramite immagini intime della quotidianità di ognuno di noi accompagnate da una voce che emoziona.