In un anno 16 segnalazioni degli ispettori ambientali

Che risultato ha prodotto, nel 2023, a Recanati l’attività degli ispettori ambientali del Cosmari che hanno il compito di controllare l’esatto conferimento dei rifiuti, con un’attenzione particolare ai sacchetti muniti di microchip? Sollecitato dal consigliere della Lega Benito Mariani, il sindaco Antonio Bravi è entrato nel cuore del problema chiarendo intanto che la presenza degli ispettori nel territorio comunale lo scorso anno è stata in tutto di 92 giorni. Il loro impegno è stato soprattutto finalizzato alla prevenzione e formazione, segnalando ai proprietari dei sacchetti identificati eventuali irregolarità e inviandoli a correggere il proprio comportamento anche a riguardo del conferimento nei cassonetti dislocati in vari punti della città del vetro, pannoloni e umido.

"Quindi – afferma il sindaco – l’obiettivo non è quello di fare repressione, ma è importante che venga effettuata un corretto conferimento dei rifiuti così come è previsto dal regolamento. Gli ispettori, come risulta dai verbali giornalieri dell’attività da loro svolta, hanno comunque rilevato un miglioramento sulla qualità dei rifiuti conferiti sia nei cassonetti di prossimità sia nei sacchetti della raccolta differenziata, porta a porta". Entrando nel dettaglio, in totale le segnalazioni degli ispettori inviate al Comando della polizia locale sono state 16, di queste quattro hanno comportato sanzioni di 50 euro l’una, sei si sono concluse in semplici diffide e per altre sei non si è proceduto per impossibilità di identificare i trasgressori. Il sindaco ha assicurato, però, che dopo questo primo anno di prevenzione e formazione si procederà all’intensificazione dell’attività repressiva. Il costo degli ispettori ambientali è di 14.400 euro più Iva complessivi. Per quanto riguarda i microchip dei sacchetti della raccolta differenziata il costo annuo ammonta a circa 98.000 euro, anche qui più Iva. Infine Bravi precisa che "se noi andiamo a ripartire questo maggior costo (microchip e ispettori, ndr), sulle famiglie, considerando solo le utenze domestiche, che sono complessivamente 9.600, il costo annuo è pari a 12,47 euro a famiglia, ma questo non è corretto perché il costo dei microchip deve essere ripartito sul totale degli utenti, quindi comprese anche le utenze non domestiche, e siccome queste sono 19.568 andiamo ad avere un costo di 6,12 euro a utenza in più all’anno, cioè 50 centesimi al mese".

Quindi per il Comune non c’è da tornare indietro, ma si potrà proseguire con questo modello di raccolta dei rifiuti con maggiori controlli in prospettiva anche di riuscire ad introdurre finalmente la tariffa puntuale, cioè quella per cui si paga in base ai rifiuti, indifferenziati e plastica, smaltiti.