"In un anno spese correnti salite di 15 milioni"

di Lorena Cellini

Spese correnti record nel Comune di Civitanova. Nella seduta consiliare di ieri sera discussa anche una variazione al bilancio da un milione di euro, non l’unica visto che nel previsionale del triennio 2023-2025, approvato il 4 aprile, ammontavano a 142.985.311 euro, ad oggi aumentate a 161.732.686. "Una gestione che risente platealmente della totale mancanza di programmazione, dove ridonda la spesa corrente che comprende stipendi del personale, imposte, interessi, acquisti di beni e servizi, contributi, prebende e che in una cavalcata progressiva e vergognosa arriva alla cifra di 43.492.561 del 2022 con una previsione per il 2023, assestata al 14 luglio, pari a 58.077.899 euro". Dimitri Papiri (Civitasvolta) entra nel merito dei flussi della spesa che a Civitanova è letteralmente esplosa. La somma, approvata infatti con il preventivo votato dal Consiglio comunale ad aprile, corrispondeva a 52.579.000 euro e oggi già ne vale 58.077.899. Nell’arco di circa un decennio boom della spesa corrente assestata a 35.809.000 euro nel 2014, arrivata a 38.169.000 euro nel 2020, passata l’anno successivo a 41.516.000, aumentata a 43.492.000 nel 2022 fino ai 58 milioni di euro di oggi. Un esempio di questa impennata è il settore turismo che in aprile stanzia 596.800 euro per la programmazione estiva, a cui l’amministrazione ne aggiunge altri 100.000 con la variazione discussa ieri in consiglio, che porta la ‘borsa’ a circa 700.000 euro per il 2023; un assessorato che dal 2017 (386.610 euro) ha quasi raddoppiato la spesa. La variazione votata in aula ammonta a 970mila euro di maggiori spese che verranno coperte con maggiori entrate per 570.000 euro, principalmente determinate da imposta di soggiorno (+60.000 euro), fondo di solidarietà comunale (+10.000 euro), contributi regionali per servizi sociali (+109.000 euro), contributo regionale per Servizi Por2 (+215.000 euro), rimborsi per personale comandato verso altri enti (+66.000 euro). Le uscite sono state principalmente determinate dagli incarichi legali (+50.000 euro), attività culturali (+40.000 euro), politiche giovanili (+80.000 euro), turismo (+100.000 euro), pulizia straordinaria della spiaggia (+280.000 euro), manutenzioni (+50.000 euro). Alla copertura finanziaria il Comune arriva contabilizzando 400.000 euro di minori fondi per le utenze delle scuole primarie (-80.000 euro), per i servizi generali (-100.000 euro), per interventi e contributi nel campo sociale (-200.000 euro) e per l’ospitalità ai minori (-20.000 euro).