In un libro la storia del partigiano Norino Torresi

In un libro la storia del partigiano Norino Torresi, giovane fabbro civitanovese che il 9 marzo 1944 fu catturato e torturato dai nazi-fascisti nelle campagne sarnanesi. Quel giorno, mentre i nazifascisti rastrellavano gli abitanti di Sarnano per catturare i partigiani, in particolare il comandante Decio Filipponi, Norino, che si trovava nella zona per riparare attrezzi di lavoro dei contadini, fu fermato, interrogato e torturato dai militari tedeschi. Volevano sapere dove si trovavano i partigiani e lui non rivelò quello che sapeva e insultò il comandante dei soldati tedeschi, Fischer. La presentazione del libro è avvenuta nella sala consiliare, presenti Amedeo Regini, autore della ricostruzione storica, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente della sezione Anpi Francesco Peroni e l’attrice Emilia Bacaro. Per la ricostruzione della storia collaborazione, anche documentale, di Angelo Gaetani e di Teresa Corradini, figlia del comandante Lucio.