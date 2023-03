In un video le albe musicali con il violino di Alessandrini

Le ‘Albe musicali civitanovesi’ in un video ufficiale che è stato diffuso sui social a partire dall’altro ieri. L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale Gianluca Crocetti e patrocinata dal Comune, vede come protagonista Valentino Alessandrini, compositore 29enne di Amandola: la mattina del 5 marzo, vestito di bianco, elegantissimo, si era esibito al molo nord e con le note del suo violino allietò la mattinata, dando il buongiorno ai civitanovesi. Alessandrini e Crocetti sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Ciarapica che ha così commentato: "Meraviglioso. Questo video è un susseguirsi di emozioni, un vero elogio alla bellezza del nostro mare e del nostro porto". Crocetti, presidente della Commissione cultura, ha definito il video "un nuovo format che funziona e che promuoverà la nostra Civitanova ovunque".