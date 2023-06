In una mostra fotografica la storia della Nazareno Gabrielli

Una domenica insieme, tra ex e attuali dipendenti, sindacati e proprietà, per ripercorrere la storia della "Nazareno Gabrielli" di Tolentino attraverso una mostra fotografica curata dal professor Enzo Calcaterra. Con una visita guidata in azienda. L’altro ieri allo stabilimento di contrada Cisterna c’erano circa 200 persone, tra cui anche l’amministrazione, a partire dal sindaco Mauro Sclavi. Da mesi l’ex Nazareno Gabrielli (nonché ex Boost) si chiama "Castelli spa", dal nuovo presidente e amministratore delegato Maurizio Castelli, anche lui presente all’iniziativa. La pelletteria, con oltre 120 anni di storia, che produce agende e diari, è molto legata al territorio; lo studioso e storico Calcaterra già nel 2009 aveva curato la mostra. "L’idea della giornata di domenica – spiega Vincenzo Annunziata, che lavora in azienda dal 2001, nonché rappresentante sindacale (rsu) – è nata dagli ex dipendenti, per ricordare i fasti dell’azienda, quello che è stato per il territorio, il grande valore storico. E anche un modo per stare insieme. Rispetto all’anno scorso, sul fronte produzione c’è stato un incremento, speriamo continui ad essere potenziata; l’intento della proprietà sarebbe quello di tornare ai livelli di qualche anno fa. Ma dobbiamo aspettare la fine dell’anno per iniziare a tirare le somme".

È in corso un contratto di solidarietà (impone come usare le risorse, in un percorso riabilitativo insieme ai creditori), che segue un lungo periodo di cassa integrazione e concordato omologato. Ad aprile lo stabilimento è ripartito e i dipendenti sono passati da una cinquantina a una novantina. "Siamo ripartiti – ribadisce l’ad Maurizio Castelli –. Da parte nostra c’è la volontà di proseguire su questa linea, anche se la strada è ancora lunga. Ora contiamo 95 dipendenti. Domenica siamo stati felici di ospitare gli ex lavoratori e quelli attuali; c’era anche l’amministrazione. Oltre alla mostra, era prevista anche la visita aziendale e al reparto di produzione. Siamo stati insieme, tutti".