In vendita la casa sotto al Colle dell’Infinito

Un progetto nato con entusiasmo, ma stroncato da anni di battaglie giudiziarie e da resistenze che alla fine hanno avuto il potere di spegnere ogni passione. È questa, in sintesi, la parabola della casa colonica ai piedi del Colle dell’Infinito a Recanati, proprietà di Anna Maria Dalla Casapiccola. Dopo anni di contese legali vinte, la proprietaria ha deciso di rinunciare al sogno di restaurare il rudere e ha messo in vendita l’immobile con i suoi quattro ettari di terreno. La storia affonda le radici in una lunga trafila giudiziaria che ha visto la Dalla Casapiccola vittoriosa su tutta la linea. Il progetto di ristrutturazione – rispettoso dei vincoli paesaggistici e ridotto a un terzo della volumetria consentita – era stato, però, da subito osteggiato da associazioni ambientaliste e perfino dalla Sovrintendenza. "Hanno intrapreso una guerra a colpi di carta bollata", ricordava la proprietaria sottolineando come l’immobile, costruito ai primi del Novecento, non avesse nulla a che fare con il paesaggio cantato da Leopardi. Nonostante le sentenze favorevoli, le polemiche, l’amarezza e il logoramento causato da anni di ostacoli hanno avuto la meglio. "Finalmente, dopo quattro cause vinte e una quantità di soldi spesi inutilmente, pare che il permesso ci sia, ma io non me la sento più – aveva dichiarato Dalla Casapiccola –. Sono delusa e il periodo economico certo non aiuta a investire. Non ne ho più voglia". Eppure il progetto iniziale era molto diverso dall’immagine distorta che si era creata attorno a quell’intervento.

Dalla Casapiccola ricorda oggi il suo sogno: restaurare fedelmente la casa, creare un giardino curato, un pergolato, forse organizzare piccoli concerti al tramonto. Aveva persino immaginato di tracciare un vialetto romantico che collegasse la casa direttamente al Colle dell’Infinito, con panchine per chi volesse passeggiare e sostare. Nessuna struttura ricettiva invasiva: "Era una casa con tre camere da letto e due bagni –, ha spiegato –. Volevo solo affidarla a qualcuno che se ne prendesse cura, senza farne né un bed & breakfast né altro". Oggi, invece, la casa colonica resta lì, vuota e degradata, una ferita aperta sotto il Colle, figlia di una guerra tutta recanatese contro un presunto rischio di cementificazione mai esistito. "Questi signori – ha detto amareggiata Dalla Casapiccola – hanno lasciato a Recanati un’eredità che certo non è bella. Se qualcuno è interessato, io la vendo".

Asterio Tubaldi