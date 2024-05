In vendita lo storico hotel Gallery

È stata una doccia fredda per Recanati l’annuncio, apparso a sul sito "Immobiliare.it" della vendita dell’ex hotel Gallery. Un tempo era il seminario vescovile poi è stato trasformato in una scuola media e infine la sola proprietà concessa dall’Amministrazione nel 2001, per 50 anni rinnovabili per altri 50, alla famiglia Ghergo dietro il pagamento di un canone di locazione annuo allora stabilito in 50.665 euro. La convenzione, però, prevedeva il solo diritto di superficie, quindi la proprietà dell’immobile, ma non dell’area su cui è costruito, e per questo al termine della convenzione tutto doveva tornare interamente nelle mani del Comune.

Cinque anni di lavoro per trasformare quei vecchi locali nello splendido hotel Gallery a 4 stelle: poi, però, la famiglia Ghergo trovò sempre più difficile pagare il canone annuo concordato tanto che la proprietà è passata di mano a Intesa San Paolo che ora l’ha posta in vendita a 3.253.950 euro. Resta in piedi anche la vertenza con la banca alla quale l’Amministrazione comunale ha inviato gli accertamenti per il mancato pagamento dei canoni di locazione di due anni: una richiesta di cui l’istituto bancario non vuol sapere nulla tanto che ha impugnato la vertenza avviata. Se andasse in porto la vendita, il nuovo proprietario sarà chiamato a pagare il canone di locazione all’Amministrazione comunale almeno sino alla scadenza della convenzione prevista fra circa 30 anni. Un vero peccato per la città di Recanati che per diversi anni poté godere di una struttura recettiva a quattro stelle, unica nel suo territorio.

Il maestoso palazzo, realizzato nel 1966, si sviluppa su due livelli entro terra e quattro fuori terra, ha una superficie di circa 5.118 metri quadrati e dispone di 68 camere distribuite tra il primo e il secondo piano. Al piano terra è presente la reception con una zona hobby, ristorante, bar e due sale convegni. Una struttura che nel giugno 2012 ospitò anche lo sceicco di Dubai, membro della famiglia e primo ministro del regno, Mohammed Bin Rashid Al Maktum, che arrivò a Recanati con tutto il suo seguito per partecipare alla manifestazione sportiva "Marche Endurance Lifestyle", in programma sul Monte Conero e a una serie di incontri con alcuni imprenditori italiani. La sua chiusura, ormai da diversi anni, ha contribuito a limitare fortemente l’offerta turistica, in termini di soggiorno, della città che già è carente di per sé di strutture ricettive.