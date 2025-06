In Vespa al Mortirolo e allo Stelvio

Nuova avventura on the road per i Temerari, il gruppo di vespisti recanatesi che dal 2006 ogni anno parte per un tour a due ruote. Dopo la Slovenia nel 2023, quest’anno i "Friends On Vespa" hanno puntato alle cime del Giro d’Italia: Mortirolo e passo dello Stelvio, senza rinunciare a Verona e Mantova.

Partiti da Recanati di buon mattino, in sella c’erano Sandro Guardabassi, Valter Tomassoni, Gabriele Fontanelli, Valentino Pianaroli, Osmano Lorenzetti, Claudio Nibaldi, Giancarlo Barelli, Gildo Baiocco e Sandro Magnarelli. Prima tappa a Verona, 385 chilometri. Poi via verso Darfo Boario Terme, sosta prima dello Stelvio: 2.758 metri, 80 tornanti e paesaggi da cartolina. Dopo una puntata a Livigno, è toccato al Mortirolo. In totale fino a Recanati 1.510 chilometri in una settimana.