In via Carnia una mostra religiosa: l’artista Tonino Maurizi inaugura opere nel senso di spiritualità

Un’ora di letture, riflessioni e commenti sul senso della spiritualità e del bello, quindi l’inaugurazione della mostra a sfondo religioso dell’artista Tonino Maurizi. Tutto questo nell’atrio della struttura neocatumenale di via Carnia, unica in Italia oltre a quella di Padova. Poco meno di duecento i partecipanti: tra i presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, Tonino e Francesca Maurizi, esponenti delle 12 comunità neocatecumenali della città che annoverano 360 iscritti, ed Emilio Birilli, responsabile della struttura. Coniugare arte, spiritualità e bellezza è l’obiettivo dell’iniziativa, come ha sottolineato in prolusione il professor Claudio Bernacchia e come è stato ribadito negli interventi successivi. In esposizione, una parte dei presepi che Maurizi ha esposto a Betlemme prima della pandemia, sculture in marmo e bronzo raffiguranti la Madonna, papa Giovanni Paolo II e don Eliseo Scorolli. A illustrare le opere il critico d‘arte Alvaro Valentini che ha sottolineato la straordinaria capacità di Maurizi di tradurre in immagini il senso del sacro, di cui la Natività rappresenta. La mostra potrà essere visitata dalle 20 alle 23 fino al 28.

Giuliano Forani